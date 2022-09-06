В Челябинске пройдет международный турнир по баскетболу За победу в соревнованиях будут бороться четыре команды



Отметим, что вчера баскетбольные клубы «Челбаскет» и «Металлург» провели первый товарищеский матч перед стартом нового сезона. В гостях челябинцы выиграли у магнитогорского клуба — 74:57. Также челябинские молодежные клубы «Челбаскет-славянка» и «Челбаскет-2» обыграли своих соперников из Магнитогорска. Сегодня команды проведут повторные поединки.



Расписание турнира:



9 сентября, пятница

17:30 «Металлург» — «Тобол»

19:30 «Челбаскет» — «Нефтехимик»



10 сентября, суббота

11:00 «Металлург» — «Нефтехимик»

13:00 «Челбаскет» — «Тобол»



11 сентября, воскресенье

10:00 «Нефтехимик» — «Тобол»

12:00 «Челбаскет» — «Металлург»



Напомним, что в баскетбольном межсезонье большие кадровые изменения произошли в челябинском клубе «Челбаскет» — команду возглавил амбициозный тренер, значительно обновился состав.

В Челябинске с 9 по 11 сентября во Дворце пионеров и школьников пройдет международный турнир по баскетболу. В нем примут участие четыре команды: тобольский «Нефтехимик», «Тобол» из Костаная, магнитогорский «Металлург» и «Челбаскет», сообщает региональная федерация баскетбола.Отметим, что вчера баскетбольные клубы «Челбаскет» и «Металлург» провели первый товарищеский матч перед стартом нового сезона. В гостях челябинцы выиграли у магнитогорского клуба — 74:57. Также челябинские молодежные клубы «Челбаскет-славянка» и «Челбаскет-2» обыграли своих соперников из Магнитогорска. Сегодня команды проведут повторные поединки.9 сентября, пятница17:30 «Металлург» — «Тобол»19:30 «Челбаскет» — «Нефтехимик»10 сентября, суббота11:00 «Металлург» — «Нефтехимик»13:00 «Челбаскет» — «Тобол»11 сентября, воскресенье10:00 «Нефтехимик» — «Тобол»12:00 «Челбаскет» — «Металлург»Напомним, что в баскетбольном межсезонье большие кадровые изменения произошли в челябинском клубе «Челбаскет» — команду возглавил амбициозный тренер, значительно обновился состав. Корреспондент Первого областного информагентства подводит промежуточные итоги межсезонья.

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