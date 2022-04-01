В Челябинске пройдет международный шахматный фестиваль

Призовой фонд турнира составит более 1,2 миллиона рублей

В Челябинске с 1 по 10 апреля пройдет международный шахматный фестиваль «Челябинский вариант», посвященный памяти Евгения Свешникова. Общий призовой фонд составит более 1,2 миллиона рублей. На фестивале состоятся два турнира по классическим шахматам, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.



На шахматном фестивале пройдет турнир «А» с возможностью выполнения международного звания и турнир «В» — этап женского Кубка России — 2022 по шахматам. В турнире «А» примут участие более 100 шахматистов, представляющих восемь зарубежных шахматных федераций. Большая часть участников обладает международными шахматными званиями и рейтингом более 2000 единиц.



На старт «Челябинского варианта» выйдут более 30 обладателей гроссмейстерского звания. Возглавляет стартовый список турнира «А» выпускник челябинской СШ № 9, международный гроссмейстер Павел Понкратов. Также на соревнованиях выступит чемпион Европы по блицу, гроссмейстер России Игорь Лысый. Он будет представлять Челябинскую область.



Турнир «В» в этом году проводится в статусе этапа Кубка России — 2022 по шахматам среди женщин. В соревнованиях примут участие почти 50 спортсменок со всей России. Возглавляет стартовый список международный мастер Анна Саргсян из Армении. Кроме нее на старт челябинского турнира выйдут именитые россиянки Алина Бивол, Баира Кованова, Дарья Чарочкина и другие известные шахматистки.

