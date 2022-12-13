В челябинском Дворце пионеров и школьников имени Н. Крупской 11 февраля пройдет Матч звезд среди любительских команд. В мероприятии выступят лучшие игроки Магнитогорска и Челябинска, сообщает региональная федерация баскетбола.
Кроме южноуральского дерби пройдет конкурс трехочковых и данк-контест. Пять игроков в каждой команде будут определены зрительским голосованием, они войдут в стартовую пятерку. Остальные семь игроков определятся оргкомитетом. Также состоится шоу с музыкантами и танцевальными коллективами.
Напомним, что в челябинском ТРК «Алмаз» прошла «Неделя баскетбола 3×3». Хозяева турнира, клубы «Курчатов» и «Позитив», завоевали серебряные и бронзовые медали соответственно.
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