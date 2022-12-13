В челябинском Дворце пионеров и школьников имени Н. Крупской 11 февраля пройдет Матч звезд среди любительских команд. В мероприятии выступят лучшие игроки Магнитогорска и Челябинска, сообщает региональная федерация баскетбола.

Кроме южноуральского дерби пройдет конкурс трехочковых и данк-контест. Пять игроков в каждой команде будут определены зрительским голосованием, они войдут в стартовую пятерку. Остальные семь игроков определятся оргкомитетом. Также состоится шоу с музыкантами и танцевальными коллективами.

Напомним, что в челябинском ТРК «Алмаз» прошла «Неделя баскетбола 3×3». Хозяева турнира, клубы «Курчатов» и «Позитив», завоевали серебряные и бронзовые медали соответственно.

Команда дивизиона Боброва одержала победу в Матче звезд КХЛ — 2022 в Челябинске
Добавим, что ранее на льду челябинской арены «Трактор» завершился Матч всех звезд КХЛ — 2022. В финальном поединке команда дивизиона Боброва выиграла у соперников из дивизиона Харламова со счетом 7:6.