В Челябинске пройдет массовый детский забег «Маленький чемпион»

В соревнованиях примут участие более 800 юных спортсменов

В челябинском Дворце спорта «Юность» 27 мая состоится семейно-спортивный забег «Маленький Чемпион». В турнире выступят более 800 малышей от 6 месяцев до 6 лет. Кроме соревновательной части, зрителей и участников ждет интересная развлекательная программа, сообщают организаторы соревнований.



Соревнования будут проходить в шести возрастных группах. С 6 до 12 месяцев — «забег в ползунках». Самые маленькие участники преодолеют дистанцию в 10 метров ползком. Это же расстояние пройдут и дети от 1 до 2 лет. Для групп 2-3 и 3-4 года задачей станет преодолеть дистанцию бегом. А самые старшие ребята устроят бег с препятствиями.



Все победители получат подарки. Также участникам вручат призы в специальных номинациях: «воля к победе», «лучший family-look», «самый плаксивый», «мистер улыбка» и т. п. Кроме соревновательной части, будет развлекательная детская программа с творческими номерами и ведущим.



Добавим, что на мероприятии будут консультации у разных врачей (педиатра, гастроэнтеролога, нутрициолога и окулиста), а также у начальника регионального отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка Игоря Майорова.

Расписание забега «Маленький чемпион»:



9:00 — Регистрация участников

10:30 — Церемония открытия, старт забегов 1 и 2 группы

11:45 — Творческие номера, награждение

12:15 — Старт забегов 3 и 4 группы

13:30 — Творческие номера, награждение

14:00 — Старт забегов 5 и 6 группы

15:00 — Творческие номера, награждение

15:45 — Финал