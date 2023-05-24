В челябинском Дворце спорта «Юность» 27 мая состоится семейно-спортивный забег «Маленький Чемпион». В турнире выступят более 800 малышей от 6 месяцев до 6 лет. Кроме соревновательной части, зрителей и участников ждет интересная развлекательная программа, сообщают организаторы соревнований.
Соревнования будут проходить в шести возрастных группах. С 6 до 12 месяцев — «забег в ползунках». Самые маленькие участники преодолеют дистанцию в 10 метров ползком. Это же расстояние пройдут и дети от 1 до 2 лет. Для групп 2-3 и 3-4 года задачей станет преодолеть дистанцию бегом. А самые старшие ребята устроят бег с препятствиями.
Все победители получат подарки. Также участникам вручат призы в специальных номинациях: «воля к победе», «лучший family-look», «самый плаксивый», «мистер улыбка» и т. п. Кроме соревновательной части, будет развлекательная детская программа с творческими номерами и ведущим.
Добавим, что на мероприятии будут консультации у разных врачей (педиатра, гастроэнтеролога, нутрициолога и окулиста), а также у начальника регионального отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка Игоря Майорова.
Расписание забега «Маленький чемпион»:
9:00 — Регистрация участников
10:30 — Церемония открытия, старт забегов 1 и 2 группы
11:45 — Творческие номера, награждение
12:15 — Старт забегов 3 и 4 группы
13:30 — Творческие номера, награждение
14:00 — Старт забегов 5 и 6 группы
15:00 — Творческие номера, награждение
15:45 — Финал
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