В Челябинске пройдет легкоатлетический забег «Кросс наций»

В этом году в соревнованиях 18 сентября смогут принять участие только спортсмены

Организаторы традиционного легкоатлетического забега «Кросс наций» определились с датой проведения мероприятия. Оно состоится 18 сентября на муниципальной лыжной базе в парке Гагарина. В связи с ограничениями по проведению спортивно-массовых мероприятий в условиях пандемии в легкоатлетических забегах смогут принять участие только спортсмены — учащиеся спортшкол, сообщает управление по ФКиС города Челябинска.

«Эти соревнования — отличная возможность для спортсменов проверить свою физическую форму на стартах, которые полюбились уже многим. К сожалению, в этом году не будет массовых забегов, но надеемся, что через год мы все встретимся на дистанциях, в которых примут участие все горожане», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников.

В этом году соревнования будут приурочены к юбилею комплекса «Готов к труду и обороне». Старт забега состоится на муниципальной лыжной базе (ул. Лесопарковая, 2а). Победителей кросса ждут денежные призы.

Расписание:

08:00 — начало регистрации участников.

09:00 — старт забега 12 000, 8000, 6000 м.

10:00 — старт забега на 4000 (юноши и девушки).

10:30 — старт забега на 4000 (мужчины и женщины).

11:00 — торжественное открытие соревнований (награждение призеров дистанций 12 000, 8000, 6000 м).

11:30 — старт забега на 1000 м (девочки).

11:45 — старт забега на 1000 м (мальчики).

12:00 — награждение победителей и призеров дистанций 4000 и 1000 м.

Автор: Степан Тимощук.