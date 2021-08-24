Организаторы традиционного легкоатлетического забега «Кросс наций» определились с датой проведения мероприятия. Оно состоится 18 сентября на муниципальной лыжной базе в парке Гагарина. В связи с ограничениями по проведению спортивно-массовых мероприятий в условиях пандемии в легкоатлетических забегах смогут принять участие только спортсмены — учащиеся спортшкол, сообщает управление по ФКиС города Челябинска.
«Эти соревнования — отличная возможность для спортсменов проверить свою физическую форму на стартах, которые полюбились уже многим. К сожалению, в этом году не будет массовых забегов, но надеемся, что через год мы все встретимся на дистанциях, в которых примут участие все горожане», — отметил начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Челябинска Максим Клещевников.
В этом году соревнования будут приурочены к юбилею комплекса «Готов к труду и обороне». Старт забега состоится на муниципальной лыжной базе (ул. Лесопарковая, 2а). Победителей кросса ждут денежные призы.
Расписание:
08:00 — начало регистрации участников.
09:00 — старт забега 12 000, 8000, 6000 м.
10:00 — старт забега на 4000 (юноши и девушки).
10:30 — старт забега на 4000 (мужчины и женщины).
11:00 — торжественное открытие соревнований (награждение призеров дистанций 12 000, 8000, 6000 м).
11:30 — старт забега на 1000 м (девочки).
11:45 — старт забега на 1000 м (мальчики).
12:00 — награждение победителей и призеров дистанций 4000 и 1000 м.
Автор: Степан Тимощук.