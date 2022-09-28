В Челябинске пройдет легкоатлетический кросс в зачет областной универсиады

Состязания состоятся 30 сентября на территории городской муниципальной лыжной базы

В Челябинске 30 сентября на территории городской муниципальной лыжной базы пройдут соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет Областной универсиады образовательных организаций высшего образования, сообщает региональный Минспорт.





В состязаниях примут участие 17 высших учебных заведений, среди них выявят сильнейших в зачете двух групп. Начало кросса — в 14:00. Отметим, что легкоатлетический кросс является одним из наиболее массовых видов универсиады наряду с соревнованиями по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне».



