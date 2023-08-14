В Челябинске пройдет Кубок России по баскетболу 3×3

Турнир состоится с 14 по 16 сентября в концертном зале «Таганай»

«Челябинск — один из трех уральских городов (Пермь, Екатеринбург и Челябинск. — Прим. ред.), наиболее активно развивающих баскетбол 3×3 в последние пару лет. Именно этот город сейчас номер один в России по уровню проведения соревнований различного уровня, развития профессиональных клубов, местных команд и игроков младших возрастов. Также хочется отметить развитие инфраструктуры и материальной базы в регионе. Ожидаем, что Кубок России пройдет на высоком уровне: и опыт уже есть, и подход всегда ответственный, и новая многообещающая интересная локация»,

— рассказал руководитель отдела по организации и проведению соревнований департамента баскетбола 3×3 РФБ Роман Копосов.