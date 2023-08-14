Сегодня, 14 августа, Российская федерация баскетбола объявила, что Кубок России по баскетболу 3×3 пройдет с 14 по 16 сентября в Челябинске. В соревнованиях выступят 48 мужских и женских команд, среди них точно будет челябинский «Курчатов». Местом проведения турнира станет концертный зал и торгово-развлекательный комплекс «Таганай», сообщает пресс-служба РФБ.
В турнире участвуют 32 мужские и 16 женских команд — победители и призеры региональных отборочных соревнований, а также приглашенные РФБ команды (по итогам чемпионата страны), хозяева и действующие обладатели кубка.
«Челябинск — один из трех уральских городов (Пермь, Екатеринбург и Челябинск. — Прим. ред.), наиболее активно развивающих баскетбол 3×3 в последние пару лет. Именно этот город сейчас номер один в России по уровню проведения соревнований различного уровня, развития профессиональных клубов, местных команд и игроков младших возрастов. Также хочется отметить развитие инфраструктуры и материальной базы в регионе. Ожидаем, что Кубок России пройдет на высоком уровне: и опыт уже есть, и подход всегда ответственный, и новая многообещающая интересная локация», — рассказал руководитель отдела по организации и проведению соревнований департамента баскетбола 3×3 РФБ Роман Копосов.
Система розыгрыша будет отличаться от прошлогодней. После проведения группового раунда, где в каждую группу войдут три команды, будет применена система плей-офф с «несколькими жизнями». Таким образом, во второй стадии ни одна из команд не вылетит из турнира, а будет иметь второй шанс.
На данный момент известны 23 команды-участницы из 48, в число которых вошел челябинский коллектив «Курчатов» из системы клуба «Челбаскет». Отборочные соревнования к Кубку России 3×3 продолжаются. Также у РФБ остается еще несколько вайлд-кард.
Добавим, что в январе 2023 года Челябинск уже принимал крупные соревнования по баскетболу 3×3 — Тандем чемпионата и Суперкубок по баскетболу 3×3. Соревнования проходили в ТРК «Алмаз» и собрали около 59 тысяч человек. Это самая большая посещаемость за все время ведения статистики в Торговом городе.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города