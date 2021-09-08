В Челябинске пройдет «Кубок РФС» по футболу среди юношей

В турнире примут участие восемь клубов ФНЛ‑2

В южноуральской столице с 10 по 15 сентября состоится Межрегиональный этап всероссийских соревнований по футболу «Кубок РФС» среди клубов второго дивизиона Футбольной национальной лиги. В нем примут участие восемь команд юношей не старше 14 лет, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».



Региональный этап будет двуступенчатым: сначала команды сыграют на предварительном групповом этапе по принципу «каждый с каждым». Затем из каждой группы в полуфиналы выйдут по два лучших коллектива. Все матчи пройдут на стадионах «Центральный» и «Калибр» в Челябинске.



В группу «А» вошли команды: ФК «Челябинск», «Иртыш» (Омск), СШОР «Звезда» (Пермь), а также «Спартак» (Туймазы). В квартете «В» представлены: «Академия» (Пермский край), «Тюмень», «Носта» (Новотроицк) и «Торпедо» (Миасс).



Победитель межрегионального этапа отправится на всероссийский финал. Организаторами турнира выступят Российский футбольный союз (РФС), ФК «Челябинск» и областная спортшкола по футболу.



Автор: Степан Тимощук

