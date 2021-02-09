В Челябинске пройдет Кубок митрополита по хоккею в валенках

Местом действия станет арена «Трактор»

В конце февраля в областной столице пройдет II Сретенский турнир по хоккею в валенках на Кубок митрополита Челябинского и Миасского Григория. В турнире сыграют восемь взрослых и четыре детские команды.



Участие в турнире уже подтвердила команда Законодательного собрания Челябинской области. Также на спортивное мероприятие приглашены коллективы правительства региона и администрации Челябинска. Согласно положению Кубка, он будет проходить по круговой системе. Участников взрослых соревнований поделят на две группы. Команды, занявшие вторые места сыграют за бронзовые награды. Победители получат главный приз — переходящий кубок. В детских соревнованиях первое место достанется победителю группы.

Турнир пройдет при организационном участии молодежного отдела Челябинской епархии. Как рассказали ИА «Первое областное» в епархии, соревнования должны способствовать популяризации здорового образа жизни.

Соревнования пройдут 21 февраля на арене «Трактор». Церемония открытия запланирована на 13:15.