В Челябинске пройдет Кубок губернатора региона по дзюдо

Турнир состоится в конце января

В Челябинске в 20-й раз пройдет Кубок губернатора по дзюдо. Соревнования, которые в прошлом году были отменены из-за пандемии, состоятся 30 и 31 января в центре олимпийской подготовки имени Миллера. Дзюдоисты поспорят за звание лучших в семи весовых категориях у мужчин и женщин.



«Соревнования являются „мастерскими“. Их победители могут выполнить норматив и получить почетное звание „Мастер спорта России“. По итогам общекомандного зачета лучшему региону вручается главный приз — Кубок губернатора. За всю историю проведения состязаний главный трофей ни разу не покидал пределы Челябинской области. В 2020 году из-за начавшейся пандемии коронавируса организаторы турнира приняли решение об отмене состязаний, запланированных на 25 марта. А для Кубка губернатора — 2021 были выбраны другие сроки проведения — конец января», — отметили представители Центра олимпийской подготовки по дзюдо.

Напомним, в последний раз Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо проводился в 2019 году. Тогда в турнире приняли участие 123 спортсмена из 15 регионов России. Спортсмены из Челябинской области завоевали 11 медалей, три из которых — золотые. В командном зачете южноуральцы заняли первое место, став победителями турнира в 19-й раз в истории.

Добавим, предварительные поединки Кубка в этом году стартуют 30 и 31 января в 10:00. В последний день месяца в 17:00 состоится торжественное открытие состязаний.