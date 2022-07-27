В Челябинске пройдет киберспортивный турнир по боксу Участники будут бороться за путевку в финал соревнований



Призовой фонд соревнований составит — 30 000 рублей. Заявки на участие в региональном этапе принимаются до 3 августа на электронную почту



Программа регионального этапа турнира:



10.30-12.45 — регистрация участников, жеребьевка



12.00 — церемония открытия



12.15 — предварительные бои, финальные бои и награждение



Напомним, что российская команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым

В Челябинске 6 августа в киберклубе «Winstrike» пройдет региональный этап всероссийского киберспортивного турнира «Интерактивный бокс — спорт для всех». Турнир состоится на базе симулятора «Fight Night Champion» на консоли X-box, сообщает региональный Минспорт.Призовой фонд соревнований составит — 30 000 рублей. Заявки на участие в региональном этапе принимаются до 3 августа на электронную почту konstantin-abakumov@yandex.ru . Финалисты регионального этапа смогут принять участие в финале турнира в Москве 27 августа с призовым фондом 5 миллионов рублей, в Международный день бокса.Программа регионального этапа турнира:10.30-12.45 — регистрация участников, жеребьевка12.00 — церемония открытия12.15 — предварительные бои, финальные бои и награждениеНапомним, что российская команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым заняла второе место на турнире по компьютерной игре Dota 2 — Riyadh Masters. Киберспортсмены заработали 750 тысяч долларов.

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