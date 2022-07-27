В Челябинске 6 августа в киберклубе «Winstrike» пройдет региональный этап всероссийского киберспортивного турнира «Интерактивный бокс — спорт для всех». Турнир состоится на базе симулятора «Fight Night Champion» на консоли X-box, сообщает региональный Минспорт.
Призовой фонд соревнований составит — 30 000 рублей. Заявки на участие в региональном этапе принимаются до 3 августа на электронную почту konstantin-abakumov@yandex.ru. Финалисты регионального этапа смогут принять участие в финале турнира в Москве 27 августа с призовым фондом 5 миллионов рублей, в Международный день бокса.
Программа регионального этапа турнира:
10.30-12.45 — регистрация участников, жеребьевка
12.00 — церемония открытия
12.15 — предварительные бои, финальные бои и награждение
Напомним, что российская команда Team Spirit во главе с южноуральцем Ярославом Miposhka Найденовым заняла второе место на турнире по компьютерной игре Dota 2 — Riyadh Masters. Киберспортсмены заработали 750 тысяч долларов.
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