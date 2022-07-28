В Челябинске пройдет хоккейный турнир памяти Валерия Карпова

За победу будут бороться шесть команд

В Челябинске с 5 по 9 августа пройдет VII хоккейный турнир, посвященный памяти Валерия Карпова. В нем примут участие шесть хоккейных команд 2005 года рождения. Игры пройдут в ДС «Трактор» и ЛД «Айсберг», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



В хоккейном турнире примут участие шесть коллективов. В этом году вместо «Югра-Юниор» (Ханты-Мансийск), которая участвовала в прошлом году, выступит хабаровский «Амур». Таким образом список участников выглядит так: «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Амур» (Хабаровск), «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Авангард» (Омск) и «Металлург» (Магнитогорск).



Команды сыграют друг с другом по круговой системе, по итогам которой определятся победитель и призеры турнира. В прошлом году победу в турнире одержали юниоры «Салавата Юлаева». Отметим, что 2005 год — это выпускной для спортшколы год. Молодые хоккеисты на этом турнире будут стараться показать себя, что придает турниру хороший статус.



Напомним, что Валерий Карпов является одним из самых известных хоккеистов «Трактора» середины 90-х годов. Воспитанник клуба провел за «Трактор» восемь сезонов (1988/1989—1994/1995, 2005/2006). Чемпион мира 1993 года, участник Олимпийских игр 1994 года.



В июне 2014 года сообщалось, что Валерий Карпов войдет в тренерский штаб клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Челмет» и будет помогать Алексею Тертышному. Однако незадолго до этого спортсмен трагически ушел из жизни в возрасте 43 лет. С 2015 года в челябинской школе «Трактор» проводят турнир памяти Валерия Карпова.

