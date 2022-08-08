В Челябинске пройдет хоккейный турнир памяти Александра Калянина

В соревновании примут участие юниоры 2008 года рождения

Сегодня, 8 августа, в ледовом дворце «Трактор» стартует ежегодный хоккейный турнир, посвященный памяти Александра Калянина, трагически погибшего вместе с командой «Локомотив» в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. В этом году в соревнованиях выступят шесть юниорских команд 2008 года рождения, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Помимо хозяев турнира, за победу в турнире будут бороться команды «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск), «Русь» (Москва), «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Салават Юлаев» (Уфа). Все матчи турнира состоятся в ледовом дворце «Трактор» (Савина, 1).

В первый день сразятся «Трактор» и «Салават Юлаев», «Металлург» и «Югра», «Русь» и «Авто-Спартаковец». Команды сыграют друг с другом в однокруговом турнире, по итогам которого определятся победитель и призеры соревнований.

Напомним, что Александр Калянин является воспитанником челябинского «Трактора», за который дебютировал в сезоне-2004/2005. Выступал также за команды «Локомотив» (Ярославль) и «Дизель» (Пенза). Является серебряным и бронзовым призером чемпионата КХЛ, привлекался в состав национальной сборной России. Погиб на 24-м году жизни вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлете самолета с ярославского аэропорта.

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