В Челябинске пройдет Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль

Турниры по различным видам спорта проведут 7 мая

В Челябинске 7 мая в манеже УралГУФКа пройдет Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль. В состязаниях примут участие более 150 представителей различных видов спорта. Свои умения покажут представители гиревого спорта, армрестлинга, богатырского жима, воркаута, карате киокушинкай, сообщает региональный Минспорт.



Также в рамках фестиваля состоятся соревнования по многоборью ГТО и лазертагу. Все желающие смогут выполнить нормативы комплекса ГТО и поучаствовать в различных конкурсах.



Отметим, что Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль организован отделом по делам молодежи Челябинской епархии, Культурно-просветительским центром возрождения и развития традиционных семейных ценностей «Наследие», при поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала с привлечением спортивных федераций, патриотических и общественных организаций и объединений.

