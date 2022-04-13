В Челябинске 7 мая в манеже УралГУФКа пройдет Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль. В состязаниях примут участие более 150 представителей различных видов спорта. Свои умения покажут представители гиревого спорта, армрестлинга, богатырского жима, воркаута, карате киокушинкай, сообщает региональный Минспорт.
Также в рамках фестиваля состоятся соревнования по многоборью ГТО и лазертагу. Все желающие смогут выполнить нормативы комплекса ГТО и поучаствовать в различных конкурсах.
Отметим, что Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль организован отделом по делам молодежи Челябинской епархии, Культурно-просветительским центром возрождения и развития традиционных семейных ценностей «Наследие», при поддержке Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала с привлечением спортивных федераций, патриотических и общественных организаций и объединений.
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