В Челябинске пройдет футбольный «Матч памяти друзей»

Товарищеская игра посвящена ушедшим из жизни игрокам

В Челябинске, 17 сентября, пройдет традиционный 31-й футбольный «Матч памяти друзей». Этот турнир посвящен памяти челябинских футболистов, которые не дожили до сегодняшних дней. На стадионе «АМЗ» сборная Челябинска и команда АМЗ проведут традиционный «Матч памяти». Начало в 10:00, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».



«Матч памяти друзей» на протяжении 30 лет является неотъемлемой частью истории челябинского футбола. Он традиционно проводится в середине сентября и посвящен тем, кто защищал честь челябинского футбола, и кого, к сожалению, уже нет с нами.



Отметим что, формат этого матча придумал Виталий Мута — многолетний руководитель челябинского футбольного клуба. К большому сожалению, в августе 2020-ого не стало самого Виталия. И теперь «Матч памяти друзей» — это еще и дань памяти Виталия Мута, для которого футбол был смыслом жизни.

