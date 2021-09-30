В Челябинске пройдет футбольное уральское дерби

На стадионе «Центральный» наша команда принимает гостей из Екатеринбурга

Сегодня, 30 сентября, во втором дивизионе Футбольной национальной лиги состоится центральный матч 12-го тура — ФК «Челябинск» на своем поле принимает «Урал-2» из Екатеринбурга. Миасское «Торпедо» в Ижевске сыграет с местным «Зенитом».

Футбольные матчи в уральском дерби, как правило, получаются зрелищными и боевыми. Южноуральский клуб, выдав на старте впечатляющую победную серию из 8 матчей, потерял очки в двух последних матчах. Так, ФК «Челябинск» уступил дома ульяновской «Волге» и сыграл вничью гостевой поединок со «Спартаком» из Туймазов. Однако, несмотря на это, южноуральский коллектив по-прежнему продолжает сохранять лидерство в турнирной таблице. Вот только конкуренты сократили отставание до минимума.

Что касается статистики личных встреч, то «Урал-2» еще ни разу не обыгрывал нашу команду. Коллективы сыграли 8 официальных матчей. Их итог — 6 побед у «Челябинска» при двух ничьих. В нынешнем чемпионате команда из Екатеринбурга много забивает — 21 гол за 10 игр, но и довольно много пропускает — 16.

Сыграет в 12-м туре первенства ФНЛ-2 и другой южноуральский коллектив. Миасское «Торпедо» в гостях встретится с аутсайдером турнира — ижевским «Зенитом», замыкающим турнирную таблицу. Нашей команде предстоит взять реванш за обидное поражение в рамках Кубка России. Тогда «зенитовцы» сумели одержать верх (2:1) и выйти в следующий раунд турнира.

Трансляцию матча между ФК «Челябинск» — «Урал-2» можно будет посмотреть на сайте 1obl.ru. Начало — в 16:00.

Автор: Степан Тимощук