В Челябинске пройдет финал Спартакиады учащихся России по легкой атлетике

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены до 18 лет

С 22 по 24 июля на челябинском стадионе им. Е. Елесиной пройдут соревнования по легкой атлетике в рамках XI Спартакиады учащихся России. На старт выйдут сильнейшие спортсмены страны до 18 лет, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

На соревнованиях будут разыграны 30 комплектов наград. Спортсмены будут бороться за медали в беговых дисциплинах, метании диска, толкании ядра, прыжках в длину, высоту, с шестом, а также многоборьях. Челябинскую область представят легкоатлеты двух спортивных школ — СШОР им. Е. Елесиной и СШОР им. Л. Мосеева.

Программа соревнований стартует ежедневно с 10:00. Церемония открытия — 22 июля в 16:00.

Напомним, что в финале XI Спартакиады учащихся России среди спортсменов до 18 лет представлены 52 вида спорта.