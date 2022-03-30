В Челябинске пройдет финал чемпионата России по баскетболу 3×3. Главные игры сезона состоятся с 29 апреля по 3 мая во Дворце спорта «Юность». В решающем этапе чемпионата примут участие 10 мужских и 6 женских команд, сообщает Федерация баскетбола Челябинской области.
В решающем этапе Чемпионата примут участие 10 мужских и 6 женских команд. Часть из них определяется по общему зачету регулярного чемпионата, который сформируется после окончания четвертого тандема в Перми 14–15 апреля. По одному месту в мужской и женской сетке могут занять команды по выбору принимающей организации, остальные путевки получат обладатели wild card.
Финал этого сезона пройдет по «токийской» системе (без деления на группы, каждый участник встретится с каждым), успешно обкатанной на Играх в Токио. В плей-офф у мужчин выходят шесть команд (две первые — в 1/2 финала, с третьей по шестую — в 1/4), у женщин — четыре (в 1/2 финала).
«Это грандиозное событие стало возможным благодаря поддержке лучшей игры с мячом Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером», — рассказали в Федерация баскетбола ЧО.
Напомним, что сейчас в Челябинске проходят игры плей‑аута чемпионата российской Суперлиги‑2. Сегодня «Челбаскет» сыграет первый матч против ставропольского «Динамо». Президент БК «Челбаскет» дал эксклюзивное и откровенное интервью Первому областному. В нем он не только анализирует выступление команды в текущем сезоне, но и размышляет над ее развитием и перспективами.
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