В Челябинске 10 июля в акватории Шершневского водохранилища пройдет фестиваль сап-серфинга GlobalSupMania. В рамках мероприятия состоятся соревнования для любителей и профессионалов, сообщают организаторы мероприятия.
В рамках фестиваля пройдут соревнования по сап-серфингу в категориях PRO, «любители» и «юниоры». В короткой дистанции к участию допускаются парни и девушки от 10 до 18 лет. Гонка проводится в открытом классе (надувные доски) на дистанции 200 метров по прямой без поворотов. Любители будут соревноваться в средней дистанции. Заплыв является массовым с одновременным стартом участников. Дистанция — 2 километра с одним правым поворотом.
Профессионалы будут состязаться в открытом классе (любой сапборд) на дистанции 4 километра с двумя правыми, одним левым поворотом. Схемы дистанций будут доступны для участников на сайте организатора и указаны в Гоночной инструкции не позднее чем за 24 часа до начала гоночного дня. Призовой фонд в категории PRO составляет 72 000 рублей.
«Global Sup Mania — семейный фестиваль природы, активного отдыха, водного спорта, музыки и ярких эмоций. Массовый SUP-заплыв, соревнования для любителей и профессионалов, пляжные игры, спортивные развлечения, детская зона и многое другое — событие, где каждый найдет что-то по душе», — сообщают организаторы фестиваля.
Также всех гостей фестиваля ждет развлекательная программа: конкурсы, розыгрыши и мастер-классы от профессиональных спортсменов. Участником соревнований может стать любой желающий, кто подаст заявку на сайте. Регистрация участников начнется 10 июля в 11:00 по адресу: ул. Лыжных Батальонов, 7 на территории детской школы гребли на байдарках и каное.
Полная программа фестиваля:
7:00—10:00 — подготовка площадки, застройка зон;
11:00—12:00 — регистрация участников на заплывы;
11:00—12:00 — сап-йога и открытая тренировка от спортивного партнера фестиваля;
12:00—12:10 — торжественное открытие фестиваля;
12:20—13:00 — спринты по 4 человека (отдельно мужчины и женщины) на выбывание;
13:00—13:30 — финал спринтов;
13:40—14:00 — спринты юниоров (отдельно юноши и девушки);
14:30—15:30 — техническая гонка PRO (совместно мужчины и женщины);
15:30—16:30 — техническая гонка «любители» (совместно мужчины и женщины);
12:00—16:30 — работа спортивной зоны от партнера, пляжные активности, работа детской зоны;
16:30—17:00 — подведение итогов сап-соревнований и спортивных активностей, вручение медалей, подарков и призов, закрытие фестиваля;
17:00—20:00 — полный демонтаж площадки фестиваля.
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