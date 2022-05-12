В южноуральской столице пройдет ставший уже традиционным спортивно-образовательный актив-проект «Больше жизни» — 15 мая в конгресс-холле Центра международной торговли соберутся более 1500 челябинцев и гости города для того, чтобы побороться за победу в семи различных номинациях фитнес-направлений, сообщают организаторы мероприятия.
Участниками фестиваля станут команды фитнес-клубов, предприятий, спортивных и образовательных организаций Уральского Федерального округа. По традиции в фестивале примут участие все возрастные категории (дети от трех лет, взрослые и старшее поколение 60+), а также лица с ограниченными возможностями здоровья.
Проект успешно реализуется с 2014 года и мотивирует многих жителей на активный и здоровый образ жизни, а профильным организациям дает возможность заявить о своей деятельности. Специалисты образовательных организаций УрФО проконсультируют желающих приобрести профессию или повысить свой профессиональный уровень в сфере фитнеса и спорта.
Участники фестиваля будут соревноваться в нескольких номинациях:
— «Сайкл»;
— «Гибкое тело»;
— «Степ-аэробика»;
— «Современные танцевальные направления»;
— «Моя семья — моя команда»;
— «Учитель физкультуры»;
— «Кросс-тренинг».
Организаторами проекта выступают Дирекция ВФСК ГТО Челябинской области, Федерация аэробики Челябинской области, Благотворительный фонд «Сердце Урала» при поддержке Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.