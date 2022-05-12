В Челябинске пройдет фестиваль фитнеса и спорта «Больше жизни»

Более полутора тысяч участников поборются за победу в 7 номинациях

В южноуральской столице пройдет ставший уже традиционным спортивно-образовательный актив-проект «Больше жизни» — 15 мая в конгресс-холле Центра международной торговли соберутся более 1500 челябинцев и гости города для того, чтобы побороться за победу в семи различных номинациях фитнес-направлений, сообщают организаторы мероприятия.

Участниками фестиваля станут команды фитнес-клубов, предприятий, спортивных и образовательных организаций Уральского Федерального округа. По традиции в фестивале примут участие все возрастные категории (дети от трех лет, взрослые и старшее поколение 60+), а также лица с ограниченными возможностями здоровья.

Проект успешно реализуется с 2014 года и мотивирует многих жителей на активный и здоровый образ жизни, а профильным организациям дает возможность заявить о своей деятельности. Специалисты образовательных организаций УрФО проконсультируют желающих приобрести профессию или повысить свой профессиональный уровень в сфере фитнеса и спорта.

Участники фестиваля будут соревноваться в нескольких номинациях:

— «Сайкл»;

— «Гибкое тело»;

— «Степ-аэробика»;

— «Современные танцевальные направления»;

— «Моя семья — моя команда»;

— «Учитель физкультуры»;

— «Кросс-тренинг».

Организаторами проекта выступают Дирекция ВФСК ГТО Челябинской области, Федерация аэробики Челябинской области, Благотворительный фонд «Сердце Урала» при поддержке Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.