В Челябинске пройдет фестиваль адаптивных единоборств

В соревнованиях выступят более 100 спортсменов Уральского региона

В челябинском дворце спорта «Надежда» состоится традиционный ежегодный фестиваль адаптивных единоборств. В нем примут участие более ста участников — дзюдоисты с нарушением зрения, слуха и интеллекта, а также каратисты с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщают организаторы фестиваля.

В южноуральской столице выступят более ста единоборцев из Челябинской, Курганской, Свердловской, Новосибирской, Тюменской областей, Пермского края, Республик Башкортостан, Саха (Якутия) и других регионов России.

В рамках фестиваля состоится конкурсный отбор среди спортсменов с нарушением слуха для участия в ДОП «Планета дзюдо». Участники, занявшие призовые места, будут награждены путевкой на тематическую смену в МДЦ «Артек».

Поддержать ребят придут почетный президент союза ветеранов самбо и дзюдо им. Хариса Юсупова Вячеслав Попов, директор центра олимпийской подготовки по дзюдо челябинской области им. заслуженного тренера России А. Е. Миллера Олег Мухаметзянов, заслуженный тренер России по дзюдо Александр Миллер, заслуженный тренер России по кикбоксингу Юрий Романов и другие именитые спортсмены, а также представители исполнительной и законодательной власти Челябинской области.

Организаторами фестиваля выступят министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта, филиал Российского союза боевых искусств Челябинской области, МБУ СШОР «Конас».

Торжественное открытие фестиваля — 19 марта в 10:00 во дворце спорта «Надежда» (ул. Марченко, 28).