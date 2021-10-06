В ближайший уик-энд, 9 и 10 октября, в южноуральской столице состоится третий этап Кубка Урала по автомодельному спорту, в котором примут участие около 50 юных спортсменов из Челябинска, Копейска, Орска, Уфы и Ревды. Турнир пройдет в региональном центре технического творчества, сообщает региональный Минспорт.

На соревнованиях выступят не только 50 юных спортсменов из Челябинска, Копейска, Орска, Уфы и Ревды, но и спортсмены со стажем, уже принимавшие участие в олимпиадах и конкурсах всероссийского уровня, — Марат Сайгафаров и Илья Сафин, Григорий Егоров, Константин Казанцев, Александр Кари.

Трасса для проведения региональных и всероссийских соревнований появилась в столице Южного Урала совсем недавно, всего два года назад. За это время на ней уже выступили тысячи моделей авто. Сотни участников проверили свои навыки вождения, проявили хладнокровие в самые опасные моменты гонок и в целом показали себя как достойные соперники.

«В трассовом моделизме при всей его простоте есть множество нюансов, делающих этот спорт увлекательным и захватывающим. Например, задумывались ли вы, как так получается, что на одинаковых моделях кто-то приходит первым, а кто-то — последним? На самом деле гонки требуют высочайшего уровня концентрации внимания. Один заезд длится от 2 до 5 минут. Трассовый моделизм — это не просто борьба техники, а противостояние нервов, характеров. А еще слаженная работа команды пилотов и механиков, прямо как в настоящей „Формуле 1“», — считает руководитель Регионального центра технического творчества Владислав Халамов.
Состязания пройдут 9 октября с 10:00 до 20:00 и 10 октября с 10:00 до 17:00 в Региональном центре технического творчества Челябинской области по адресу: Челябинск, ул. Черкасская, 1а.

Автор: Степан Тимощук