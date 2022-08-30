В Челябинске 11 сентября на арене «Трактор» пройдет боксерский турнир мирового уровня под эгидой RCC Boxing Promotions. Вечер бокса станет частью празднования Дня города. Главным событием шоу станет бой топового легковеса Заура Абдуллаева и Джованни Страффона, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.
Заур Абдуллаев входит в десятку сильнейших в мире. Его соперник — мексиканец Джованни Страффон в мае 2021 года победил британского чемпиона Джеймса Теннисона и завоевал титул IBO World. Всего в карьере мексиканца 29 боев на профессиональном ринге — 24 победы (17 — нокаутом) при 4 поражениях.
Еще один важный бой проведет российский боксер Эльнур Самедов. Он выйдет на ринг против непобежденного Муссы Голама из Испании, который недавно стал интерконтинентальным чемпионом WBO.
«Постараюсь показать красивый бокс. Я в хорошей форме, и мне нужна победа. Мы всей командой пересматриваем бои Страффона, подмечаем его слабые и сильные стороны. Мексиканцы — опасные соперники. У них сильный удар, они физически очень сильные, выносливые. Но я буду быстрее, буду более техничен. В Челябинске я два раза дрался, оба боя зрелищные получились, потому что в этом городе потрясающая атмосфера, сильная поддержка болельщиков, я рад снова там оказаться», — рассказал Заур Абдуллаев.
Также на турнире выступят два челябинских боксера. Непобежденный Иван Чирков и Вильдан Минасов впервые за время профессиональной карьеры будут выступать в своем городе. Имена соперников объявят в ближайшее время. Отметим, что стоимость билетов на турнир доходит всего до 700 рублей. Билеты можно купить в онлайн-кассах.
Напомним, что боксер Мурат Гассиев одержал победу нокаутом в первом раунде над американцем Карлом Уэлчем. Также южноуральские боксеры Александра Кулешова и Эдмонд Худоян завоевали два серебра на Всероссийской летней спартакиаде.
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