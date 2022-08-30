В Челябинске пройдет боксерский турнир мирового уровня

Главным событием станет бой Заур Абдуллаев (Россия) и Джованни Страффон (Мексика)

«Постараюсь показать красивый бокс. Я в хорошей форме, и мне нужна победа. Мы всей командой пересматриваем бои Страффона, подмечаем его слабые и сильные стороны. Мексиканцы — опасные соперники. У них сильный удар, они физически очень сильные, выносливые. Но я буду быстрее, буду более техничен. В Челябинске я два раза дрался, оба боя зрелищные получились, потому что в этом городе потрясающая атмосфера, сильная поддержка болельщиков, я рад снова там оказаться»,

— рассказал Заур Абдуллаев.

