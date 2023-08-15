В Челябинске 8 сентября на арене «Трактор» пройдет боксерский турнир мирового уровня под эгидой RCC Boxing Promotions. Вечер бокса станет частью празднования Дня города. Главным событием шоу станет бой восходящей южноуральской звезды Вильдана Минасова с экс-чемпионом мира WBA Рене Альварадо, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.
Под сводами арены «Трактор» пройдут десять поединков с участием боксеров из России, Никарагуа, Венесуэлы, Панамы, ЮАР, Узбекистана и Конго. Главным событием спортивного турнира будет бой восходящей звезды из Челябинской области Вильдана Минасова (11-1) с экс-чемпионом мира WBA Рене Альварадо (33-13).
Кроме того, бывший претендент на титул чемпиона мира WBC и серебряный чемпион Всемирного боксерского совета Заур Абдуллаев (17-1) сразится с непобежденным Романом Андреевым (25-0), который известен как последний золотой чемпион WBA.
Главный кард шоу откроет поединок непобежденного челябинца Ивана Чиркова (10-0), которому будет противостоять первый номер Венесуэлы Эдиксон Перес (27-8-1). Победитель этой пары официально войдет в престижный мировой рейтинг Всемирной боксерской ассоциации WBA.
Добавим, что ранее челябинский боксер Андрей Стоцкий одержал победу по очкам над нигерийцем Остином Ннамди. Единогласным решением судей он выиграл по очкам на турнире «Кубок на Волге» в Самаре.
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