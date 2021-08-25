В Челябинске пройдет благотворительный фестиваль «Гимнастика добра»

Собранные средства будут переданы в «Искорка Фонд»

В эту субботу, 28 августа, в парке культуры и отдыха имени Гагарина пройдет благотворительный спортивный фестиваль «Гимнастика добра». На главной сцене с 14 до 17 часов пройдет спортивный праздник с участием звездных гостей и олимпийских чемпионов.

Мероприятие проводится при поддержке управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска и городской федерации спортивной гимнастики. Присутствующих ожидают спортивные конкурсы и эстафеты, «Зарядка с чемпионом», призы и подарки, показательные выступления как профессиональных спортсменов, так и юных гимнастов. Всего участниками спортивного праздника станут 300 участников — учеников семи школ города по спортивной и художественной гимнастике.

Кроме этого, звезды мирового спорта расскажут о своих преодолениях и воодушевят на движение к новым вершинам. Одним из почетных гостей станет серебряный призер Олимпийских игр — 2020 по тхэквондо Татьяна Минина.

Напомним, ежегодно фестиваль «Гимнастика добра» становится местом для семейного праздника и улыбок детей. В этот раз организаторы планируют порадовать гостей и положить в «мешок подарков» скейтборд, самокат, мячи и другие спортивные принадлежности для улучшения настроя и стремления.

Автор: София Поромова