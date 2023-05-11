В Челябинске провели турнир в память о юных хоккеистах, погибших под Ашой

В нем выступили шесть команд, а победу праздновал коллектив из Омска

«Память жива — это большая заслуга администрации хоккейной школы „Трактор“ и спонсоров, которые поддерживают турнир. Большое спасибо воспитаннику Никите Нестерову. Меняются поколения. В этом году мой внук Егор Михайлов защищает честь „черно-белых“»,

— поделилась мама погибшего Александра Михайлова Лидия Михайлова.

«Хочу поблагодарить всех, кто приехал в Челябинск на этот турнир. Это память о тех ребятах, которые также стремились, тренировались, хотели стать хоккеистами. Удачи вам в будущем сезоне»,

— отметил заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров.

В Челябинске прошли ежегодные соревнования по хоккею среди юниоров, посвященные памяти юных хоккеистов школы «Трактор», трагически погибших в железнодорожной катастрофе под Ашой. В турнире принимали участие шесть команд, из них три были из Челябинской области, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».В турнире выступали шесть юниорских команд: «Авангард» (Омск), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтяник» (Альметьевск), «СКА-Юность» (Екатеринбург), «Трактор» (Челябинск) и сборная Челябинской области.В заключительный день соревнований юниоры «Трактора» уступили сверстникам из Екатеринбурга со счетом 1:7. По итогу турнира «черно-белые» заняли пятую строчку, одержав две победы в пяти матчах. Первое место — у омского «Авангарда», «СКА-Юность» — вторые, юниоры «Нефтяника» замкнули призовую тройку. Четвертое и шестое место заняли хоккеисты из Магнитогорска и сборная Челябинской области.После завершающей встречи турнира состоялась церемония закрытия, на которой всем участникам турнира были вручены памятные подарки.Напомним, что железнодорожная катастрофа под Ашой произошла 4 июня 1989 года. В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов № 211 Новосибирск — Адлер и № 212 Адлер — Новосибирск произошел мощный взрыв углеводорода, образовавшегося в результате аварии на трубопроводе. По разным данным, в трагедии погибли от 575 до 780 человек, в том числе и девять хоккеистов юношеской команды «Трактор», 1973 года рождения.