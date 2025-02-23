В Челябинске провели шашечный турнир среди многодетных отцов

Соревнования в Штабе общественной поддержки приурочили ко Дню защитника Отечества

Многодетные отцы и их дети приняли участие в необычном шашечном турнире в Челябинске. В региональном Штабе общественной поддержки клуб многодетных семей «Соната» организовал для них необычные состязания в честь Дня защитника Отечества. Победу в них одержал папа троих сыновей Игорь Головко. Рассказываем, в чем идея такого турнира и чем он запомнился.

«Каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом, бизнесменом или милиционером, ученым или учителем, — Защитник. 23 февраля — это День защитника своего Отечества, своей семьи и чести своего трудового коллектива. Всех наших прекрасных мужчин — и больших и маленьких — поздравляем с праздником. И пусть победит сильнейший!» — напутствовала участников турнира руководитель клуба многодетных семей Наталья Сугакова.

У нее большая семья, трое детей: Никита (10 лет), София (9 лет) и Полина (4 года). Шашками увлекается Никита, он и побеждает всех в домашних турнирах. Даже его отец Константин не может составить ему конкуренцию. Пока мальчики выясняли отношения за шахматной доской, Соня проводила мастер-класс для гостей соревнований по изготовлению из газетной бумаги кораблей и военных пилоток.

Шашечный турнир среди многодетных отцов собрал десять пап, у которых три и более ребенка. Но были допущены к состязаниям и их дети, благо вид спорта демократичный и в нем могут вполне успешно выступать и юные интеллектуалы. Взять, к примеру, семью Ивана Головко. У него три ребенка — и все пацаны.

«Маме порой тяжело с нами приходится, но мы послушные мальчики, стараемся ее слушаться и во всем помогать. Ну а в шашки дома все играем. Чаще всего 12-летний Андрей побеждает. Нравится детям и в компьютерные игры поиграть. Но время на них распределяем согласно школьной успеваемости», — рассказал автору строк Иван Головко.

Именно он и стал победителем турнира, а не его сын Андрей. Выходит, опыт и мастерство взяли верх. Мудрый стратег усыпил бдительность противников, набрав наибольшее количество очков.

Впрочем, вряд ли кто-то в этот день был расстроен поражением. В дружной обстановке все участники пообщались, с пользой для мозга провели время, поздравив друг друга с мужским праздником. Пообещали между собой устраивать такие турниры почаще.