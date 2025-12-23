В Челябинске провели первый официальный турнир по следж‑хоккею

Победу в адаптивном виде спорта одержала южноуральская команда

Сборная Челябинской области выиграла первый региональный турнир по следж-хоккею, в котором приняли участие также команды из Свердловской и Тюменской областей. Эти состязания, по замыслу организаторов, должны помочь вывести на новый уровень развитие адаптивных видов спорта в регионе и сформировать боеспособную команду по следж-хоккею, сообщает Минспорт Челябинской области.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Станислав Мошаров, уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко, заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова, министр спорта Владимир Иванов, руководитель регионального центра адаптивных видов спорта Александр Казаков и другие почетные гости.

«Это первый чемпионат Челябинской области. Уверен, что он станет традиционным. Мы проводим этот турнир в год 80-летия Великой Победы, которая далась нашей стране благодаря сильному духу, мужеству, патриотизму нашего народа. Эти же качества сегодня показывают ребята на льду. Отдельные слова благодарности — участникам специальной военной операции», — отметил в своем вступительном слове Станислав Мошаров.

Символическое вбрасывание шайбы, давшее старт соревнованиям, совершил трехкратный чемпион мира по керлингу, серебряный призер XI Паралимпийских зимних игр Марат Романов.

«Уверен, что проведение чемпионата даст существенный импульс для развития следж-хоккея, особенно в муниципалитетах. Ну и для основной команды Челябинской области это большой плюс. Наиболее перспективных и талантливых спортсменов можно будет привлекать в основной состав, и, соответственно, они будут играть уже в чемпионате России», — отметил главный тренер команды Челябинской области по следж-хоккею Олег Ларин.

Победителем турнира стала сборная Челябинской области, второе место заняла команда «Уральские волки» из Свердловской области, а замкнула тройку призеров вторая команда Челябинской области.