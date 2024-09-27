В Челябинске провели ремонт в спортзале дворца спорта «Надежда»

А еще привели в порядок футбольное поле рядом со спорткомплексом

В челябинском дворце спорта «Надежда» завершили капитальный ремонт спортзала. Здесь уложили по специальной технологии новый паркет, привели в порядок кафе для посетителей комплекса, а также постелили новый искусственный газон на футбольном поле. Все работы были проведены за счет внебюджетных средств, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Во дворце спорта «Надежда» разными видами спорта на сегодняшний день занимаются более 600 детей. В первую очередь тренировочные занятия проходят в главном зале спорткомплекса. Здесь же регулярно проходят спортивно-массовые соревнования. Поэтому у руководства Дворца спорта возникла необходимость провести капитальный ремонт игрового зала.

«Здесь покрытие было уложено более 30 лет назад по специальной технологии, оно выдерживает большие нагрузки, любой вес и давление, при этом — практически не изнашивается. Именно поэтому руководством комплекса принято решение не менять паркет, а провести полную реставрацию. За полтора месяца рабочие привели в порядок зал площадью 600 квадратных метров», — сообщает пресс-служба мэрии.

Также в спорткомплексе отремонтировано кафе для посетителей и сотрудников. Кроме того, рядом с ДС «Надежда» обновили футбольную площадку. Здесь уложили новый искусственный газон.