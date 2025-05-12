В Челябинске провели Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль

На нем были организованы 15 площадок по различным видам спорта

В челябинском легкоатлетическом манеже УралГУФК прошел спортивно-патриотический фестиваль, приуроченный к 80‑летию Победы. В этом году он состоялся в 8‑й раз. На 15 площадках все желающие могли проверить свои силы в различных испытаниях и конкурсах, выполнить нормативы ГТО и познакомиться с новыми современными спортивными направлениями, сообщает региональный Минспорт.

В торжественном открытии Георгиевского фестиваля приняли участие заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова, министр спорта региона Владимир Иванов, а также митрополит Челябинский и Миасский Алексий и другие почетные гости.

«Приятно видеть, что Георгиевский фестиваль каждый год собирает в Челябинске такое количество любителей активного и здорового образа жизни. Особенно важно отметить, что в этом году фестиваль приурочен к 80‑летию нашей Победы в Великой Отечественной войне. Спорт объединяет нас, и мы видим здесь и представителей адаптивного спорта, и национальных видов спорта, и яркую культурную программу», — отметил Владимир Иванов.





В рамках Георгиевского фестиваля для участников и зрителей были организованы зрелищные спортивные состязания — от сдачи комплекса ГТО до тяжелой атлетики, выступления сильнейших спортсменов и команд из более чем 15 видов спорта, интерактивные зоны и концертная программа. Спортивный праздник собрал около 2500 зрителей и участников.