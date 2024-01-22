В Челябинске проведут зимний фестиваль спорта на базе отдыха «Родничок»

OCRRUN состоится 27 и 28 января в окрестностях озера Еловое

Большое событие ждет любителей активного и здорового образа жизни — 27 и 28 января в Челябинске состоится зимний фестиваль OCRRUN, в котором могут принять участие все желающие. Фестиваль включает в себя гонку с препятствиями Wood Race*, а также трейл с ОФП-точками Trail X Race*. Эти состязания пройдут на базе отдыха «Родничок» в окрестностях озера Еловое, сообщают организаторы мероприятия.

«Каждый из участников сможет не только проверить и испытать свои силы и навыки, но и подышать свежим воздухом и насладиться природой Южного Урала. Часть трассы проходит по прибрежной территории озера и по территории лесного массива, располагающегося рядом с базой отдыха, часть трассы проходит на территории соседних баз отдыха», — сообщают организаторы состязаний.

Гонка с препятствиями Wood Race* — это уникальная гонка, которая состоит из более чем 25 препятствий различной сложности протяженностью более 4 км на один круг. На старте каждому участнику выдается 5 браслетов (жизней). На прохождение каждого препятствия дается одна попытка. Не прошел — отдал один браслет. Если на финише круга у участника есть хотя бы один браслет, то он бежит второй круг.



Победителем становится участник, который в сумме прошел больше всех препятствий за лимит времени гонки — 4 часа. Если участник смог преодолеть 3 круга гонки, имея на руке хотя бы один браслет, то первый получает суперприз-статус — перстень из чистого серебра OCR King.

Трейл с ОФП точками Trail X Race — это бег по пересеченной местности с естественными преградами, сугробами, зарослями, болотами по тропам, часть пройдет по замерзшему озеру. На протяжении дистанции предполагается 4 ОФП-точки, такие как присед, берпи, отжимания и другие.



«Мы стараемся популяризировать гонки с препятствиями в нашем городе и регионе. Многие бегают только самый популярный проект этого вида спорта „Гонку Героев“, но есть и другие! Многие приезжают на нашу гонку из других регионов страны, в дальнейшем мы ждем гостей из ближнего зарубежья. Все это позволяет нам вносить свой вклад в развитие туристической привлекательности региона», — говорит идейный вдохновитель фестиваля Сергей Рудометов.

Организаторы мероприятия также добавили, что гонки с препятствиями — один из немногих видов спорта, куда допущены наши спортсмены к международным соревнованиям, таким как чемпионаты Европы и мира. Поэтому и предстоящая гонка является еще одним этапом практики для тех, кто планирует принять участие в соревнованиях на высшем уровне.

Узнать более подробную информацию о событии, а также зарегистрироваться на участие можно здесь — в соцсети организаторов мероприятия. Соревнования проводит ЧОО СЭРР «Уральский характер».

* King в дословном переводе с английского — король, Trail — тропа, Wood Race — лесная гонка



Возрастное ограничение: 18+ (запрещено для детей)