Челябинская область присоединится к федеральной акции, посвященной Татьяниному дню — 25 января по всей стране состоится «Студенческая спортивная ночь». Лучшие южноуральские студенты примут участие в массовом катании на коньках в ЛД «Уральская молния», а также в большой развлекательной программе, сообщает региональный Минспорт.
Первое подобное мероприятие прошло в 2019 году. Тогда главные события разворачивались на Красной площади в Москве. В этом году акция на Южном Урале будет проходить уже в третий раз. Лучшие студенты челябинских вузов ее проведут в ледовом дворце «Уральская молния» 25 января с 21:30 до 23:00.
Участниками станут лучшие студенты вузов. Запланировано массовое катание на коньках, большая развлекательная программа, интерактивные площадки и призы.
Кроме того, в рамках фестиваля пройдет награждение тренеров и председателей спортивных клубов образовательных организаций Челябинской области, награждение победителей и призеров Универсиады 2021—2022 учебного года.
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