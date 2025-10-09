В Челябинске проведут Спартакиаду среди малых городов региона

Спортсменам из восьми команд предстоит побороться за победу в пяти видах спорта

Стала известна программа Спартакиады Челябинской области среди малых городов региона. Восьми командам предстоит побороться за медали в пяти видах спорта, а участниками соревнований станут спортсмены из городов, численность которых не превышает 50 тысяч человек, сообщает региональная Дирекция спортивных мероприятий Челябинской области (оператор комплекса ГТО).

В соревнованиях примут участие команды из Верхнего Уфалея, Карабаша, Катав-Ивановска, Кыштыма, Трехгорного, Усть-Катава, Чебаркуля и Южноуральска. В программу спартакиады вошли турниры по пяти видам спорта: баскетболу 3×3, настольному теннису, шахматам, многоборью ГТО и стрельбе.

Вся состязания пройдут 11 октября в Челябинске на двух площадках: в учебно-тренировочном комплексе УралГУФК и СШ по теннису имени Б. Маниона. Победители соревнований определятся как в личном, так и в командном первенстве.