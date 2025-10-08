В Челябинске проведут соревнования для ветеранов СВО по восьми видам спорта

«Кубок защитников Отечества» состоится при поддержке губернатора Алексея Текслера

Состязания по стрельбе и метанию ножей, настольному теннису и шашкам, пауэрлифтингу и армрестлингу — все это ждет участников «Кубка защитников Отечества». В Челябинске проведут соревнования среди ветеранов боевых действий и участников СВО по восьми видам спорта, мероприятие пройдет при поддержке губернатора Алексея Текслера, сообщает региональный Минспорт.

В программе соревнований такие дисциплины, как стрельба из пневматической винтовки, стрельба из лука, спортивное метание ножа, настольный теннис, шашки, пауэрлифтинг, армрестлинг и бокс. Примут в них участие ветераны боевых действий и участники спецоперации.

«Кубок защитников Отечества» состоится 11 октября в спорткомплексе «Динамо», торжественное открытие соревнований — в 11:00. Турнир пройдет при поддержке губернатора Челябинской области.

Отметим, что подобные соревнования с таким же названием проходят в разных уголках страны. Так, прошли турниры во всех федеральных округах, их организаторами выступили фонд «Защитники Отечества», Паралимпийский комитет России при поддержке Минспорта РФ.

