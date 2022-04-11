В Челябинске проведут семинар для судей по конному спорту

Мероприятие состоится в рамках образовательной программы ФКСР в регионах

На базе конноспортивного комплекса «Рифей» в Челябинской области пройдет крупнейший всероссийский судейский семинар по конному спорту. Перед местными специалистами 19—21 апреля выступят специалисты из Федерации конного спорта России в рамках «Образовательной программы ФКСР в регионах», сообщает пресс-служба конноспортивного комплекса «Рифей».

Руководителями семинара выступят специалисты из общероссийской федерации конного спорта — судья международной категории, член бюро ФКСР Ирина Макнами и старший тренер сборной России по выездке Ольга Соболева.

К участию в семинаре приглашаются судьи первой и всероссийской категории. Курс также будет доступен для слушателей — судей второй и третьей категорий, спортсменов, тренеров и других специалистов в области конного спорта.

Семинар в Челябинске обещает стать образовательной площадкой для тренеров и спортсменов трех федеральных округов — Уральского, Приволжского и Сибирского.