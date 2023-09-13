В Челябинске проведут практический семинар для баскетбольных тренеров

Мероприятие состоится с 16 по 17 сентября

«После освоения программ и успешной сдачи тестирования слушатели получат сертификат РФБ, который дает право тренерам на участие в первенстве России, всероссийских и межрегиональных соревнованиях среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в сезоне-2023/24»,

— отмечают организаторы мероприятия.