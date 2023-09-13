Российская федерация баскетбола, в течение двух дней, 16 и 17 сентября, проведет для челябинских баскетбольных тренеров и специалистов практический семинар, а также курс повышения квалификации. Об этом сообщает региональная Федерация баскетбола.
«После освоения программ и успешной сдачи тестирования слушатели получат сертификат РФБ, который дает право тренерам на участие в первенстве России, всероссийских и межрегиональных соревнованиях среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в сезоне-2023/24», — отмечают организаторы мероприятия.
Для участия в семинаре всем желающим необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию. С программами, сроками и условиями участия можно ознакомиться здесь.
Добавим, что уже завтра в Челябинске стартует долгожданный Кубок России по баскетболу 3×3. В турнире будут представлены 16 женских и 32 мужские команды. Среди них и шесть южноуральских коллективов. Хедлайнером финального дня турнира станет российский хип-хоп-, трэп- и дрилл-артист Obladaet.
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