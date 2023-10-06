В Челябинске 7 октября пройдет праздничное мероприятие «Команда Путина», приуроченное ко дню рождения президента России. По центральным улицам города проедут автомобили с флагами России и символикой команды, а завершится мероприятие массовой тренировкой по боксу, сообщают организаторы соревнований.
Торжественное мероприятие посетят руководитель регионального исполкома Народного фронта Денис Рыжий, заслуженный тренер России, главный тренер сборных команд Челябинской области по боксу Фаригат Касымов и многие другие.
В рамках автопробега машины проедут по проспекту Ленина. На маршруте и на улицах медиаэкраны будут демонстрировать достижения нашей страны с 2000 по 2023 год. Организаторами выступают Народный фронт и региональная федерация бокса.
Добавим, что накануне в Челябинске завершился Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Николая Попкова. Соревнования собрали более 100 участников из 14 регионов страны. Главным событием стал поединок в весовой категории до 63 кг среди женщин, в котором Ирина Автина одержала победу над призером чемпионата мира Екатериной Дынник из Кемерово, передает корреспондент ИА «Первое областное».
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