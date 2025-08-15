В Челябинске проведут фестиваль-турнир по пляжному волейболу

Он состоится 16—17 августа на спортплощадке стадиона имени Колющенко

Волейбольные команды из Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также гости из Башкортостана, Москвы и Санкт-Петербурга станут участниками первого на Южном Урале фестивале пляжного волейбола. Турнир «Гран-при Микст» состоится 16—17 августа на площадке у стадиона имени Колющенко в Челябинске, сообщают организаторы соревнований.

Турнир пройдет в течение двух дней на двух волейбольных площадках — «хард» и «лайт». В каждой из них представлены две пары спортсменов. Матчи пройдут в миксте, то есть смешанном разряде, в котором один участник мужчина, а другой — женщина.

Состав участников практически сформирован. Уже известно, что в южноуральскую столицу приедут спортсмены из Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга. Игры пройдут на площадках для пляжного волейбола на стадионе имени Колющенко. Вход для зрителей свободный.

