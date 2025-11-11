В Челябинске проведут Фестиваль по адаптивным видам единоборств

На нем состоятся турниры по тхэквондо, дзюдо и карате среди спортсменов с ОВЗ

Более 200 участников соберет Фестиваль по адаптивным видам спорта в Челябинске. В этом году он состоится в 11‑й раз, а его участниками станут представители городов Урала и Сибири. В рамках фестиваля пройдут состязания среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по тхэквондо, карате и дзюдо, сообщает региональный Минспорт.

Мероприятие, которое традиционно собирает сильнейших адаптивных спортсменов, в этом году расширило географию. На татами встретятся представители Челябинской, Свердловской, Курганской, Новосибирской областей, Пермского края, Республики Башкортостан, Якутии и других регионов России. Планируется, что на фестивале выступят более 200 спортсменов.

Программа фестиваля насыщенная: на татами выйдут спортсмены-дзюдоисты с нарушением зрения, слуха, интеллекта, а также каратисты с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), тхэквондисты с нарушениями интеллекта.

Фестиваль нацелен не только на выявление сильнейших, но и на популяризацию адаптивного спорта, социальную интеграцию и демонстрацию безграничных возможностей человеческого духа. Подобное мероприятие состоится в 11-й раз. Его проведут в челябинском дворце спорта «Надежда».

Возрастное ограничение: 12+