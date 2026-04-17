В Челябинске проведут экстремальные гонки по бездорожью

Участникам предстоит преодолеть сложные трассы на джипах и грузовиках

Грязь, вода, крутые склоны и техника на пределе возможностей — 25 и 26 апреля Челябинск станет столицей экстремального бездорожья. На полигоне между Первым и Вторым озерами встретятся сильнейшие пилоты России, чтобы сразиться в юбилейном RFC Russia URAL и Грузовом триале, сообщают организаторы мероприятия.

В последние выходные апреля Челябинск станет центром притяжения для любителей автоспорта и экстремального бездорожья. 25 и 26 числа на внедорожном полигоне в районе песчаных карьеров (между Первым и Вторым озерами) пройдут сразу два масштабных соревнования: RFC Russia URAL и Truck Trial (Грузовой триал).

Для первой дисциплины этот год особенный — соревнованиям на внедорожниках исполняется 10 лет. Организаторы обещают сложнейшие трассы, борьбу на пределе возможностей и те самые моменты, когда и техника, и люди работают на грани.

Что такое RFC Russia URAL?

RFC (Rainforest Challenge) — одна из сложнейших гонок по экстремальному бездорожью в мире. Более 25 лет она проводится в Малайзии, а российский этап в Челябинске — это отборочный турнир, где пилоты буквально сражаются с грязью, водой, крутыми уклонами и препятствиями, которые кажутся непреодолимыми. Это современный микс трофи-рейдов, джип-триалов и спринтов.

Победители первого этапа RFC и грузового триала получат право участвовать во втором этапе, а затем лучшие пилоты представят Россию на финале RFC Grand Final в Малайзии, который по праву считают чемпионатом мира по офф-роуду.

Что такое Truck Trial?

В грузовом триале экипажи тяжелых автомобилей соревнуются в мастерстве управления на тяжелом бездорожье. Формат — небольшие по протяженности спецучастки с лимитом времени. Здесь решающее значение имеют мастерство пилота, реакция штурмана и их полная слаженность.

К участию приглашены спортивные команды «УралМоторСпорт» (АЗ «УРАЛ»), «КАМАЗ-Мастер», автозаводов «ГАЗ» и «МАЗ», а также владельцы частных спортивных автомобилей из Челябинска, Твери, Москвы и других регионов.

Зачем все это надо и кому это нужно?

Организаторы подготовили трассы, которые не нанесут урона технической части и лакокрасочному покрытию городских внедорожников. Владельцы повседневных машин смогут по достоинству раскрыть потенциал своих автомобилей и оценить их проходимость. Для зрителей сделано максимально удобно: спецучастки расположены так, что подойти к ним можно максимально близко.

«Главная идея нашего мероприятия — продемонстрировать доступность, зрелищность и безопасность соревнований как для участников и их автомобилей, так и для зрителей. Мы стремимся привлечь молодежь к спортивно-техническим видам спорта, пропагандируя активный и здоровый образ жизни», — отмечают организаторы триал-гонки.

RFS Russia URAL и Truck Trial состоятся 25—26 апреля на внедорожном полигоне у песчаных карьеров между Первым и Вторым озерами в Челябинске (поворот напротив компрессорного завода «ЧКЗ» по Курганскому тракту.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+.