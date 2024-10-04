В Челябинске проведут благотворительный семейный забег

Его приурочат к 35‑летию движения «Искорка Фонд»

На челябинском стадионе имени Елены Елесиной проведут спортивный праздник для всей семьи, в рамках которого состоится благотворительный забег «С Искоркой в сердце». На мероприятии также пройдет акция по вступлению южноуральцев в Федеральный регистр доноров костного мозга, сообщают организаторы спортивного праздника.

Мероприятие приурочено к 35-летию благотворительного движения «Искорка Фонд». Челябинцы смогут поупражняться в спортивных состязаниях, принять участие в благотворительном забеге на дистанциях в 1500 и 3000 м и на 400 м (для детей). Собранные средства будут направлены на проекты «Помощь в активном лечении» и «Диагностика».

Семейный спортивный праздник с благотворительным забегом «С Искоркой в сердце» пройдет при поддержке уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой и содействии Фонда поддержки спорта.

Основной целью мероприятия является развитие благотворительности, массового спорта, приобщение населения к активным занятиям физической культурой и спортом. Начало в 10:00.

Возрастное ограничение: 0+