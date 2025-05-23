В Челябинске проведут баскетбольный праздник в День защиты детей

В парке Гагарина 1 июня состоится четвертый по счету благотворительный турнир «АнгелБаскет»

В День защиты детей в Челябинске пройдет большой баскетбольный праздник. Главным его событием станет четвертый по счету благотворительный турнир «АнгелБаскет». Он пройдет 1 июня на оборудованной площадке в парке Гагарина. Здесь за разные команды сыграют в баскетбол 3×3 известные в регионе представители спорта, медиа и бизнеса, сообщают организаторы мероприятия.

В рамках события состоятся несколько баскетбольных событий. Так, состоятся матчи семейного турнира Family Cup, игры женских команд проекта «Women баскет-лига», а также конкурсы и активности на меткость и точность бросков для всех гостей мероприятия.

Финальным аккордом праздника станет четвертый благотворительный турнир по баскетболу 3×3 «АнгелБаскет». В 19:00 на баскетбольном корте встретятся представители спорта, медиа, бизнеса и все неравнодушные люди ради благой общей цели — подарить надежду и поддержку тем, кто в этом так нуждается.

Все собранные на турнире средства будут направлены на помощь Вике Гаевой, которая борется с тяжелым диагнозом — острым миелоидным лейкозом.

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