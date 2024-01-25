В Челябинске проведут баскетбольный благотворительный медиатурнир

Вырученные от него средства будут направлены на помощь детям с онкозаболеваниями

Необычный медиатурнир по баскетболу планируют провести в Челябинске. В нем примут участие известные политики, артисты, предприниматели и блогеры, которые вместе с профессиональными игроками сыграют матчи в формате 3×3. Вырученные от продажи билетов и спонсорской поддержки средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями, сообщает пресс-служба региональной Федерации баскетбола.

Благотворительный турнир «АнгелБаскет» проведет клуб «Челбаскет» совместно с БД «Искорка Фонд». Игры пройдут в формате баскетбола 3×3, а спонсорские пожертвования будут направлены на помощь детям с онкозаболеваниями. Причем, эта помощь будет адресной — ее получат два подопечных «Искорки» с диагнозом острый лимфобластный лейкоз.

«Я безмерно рада, что у наших ребят, которые проходят тяжелое лечение, есть добрые и отзывчивые земляки. Современные медицинские технологии помогут детям победить болезнь. По личному опыту знаю, как важно чувствовать поддержку людей и осознавать, что в этом испытании ты не один», — говорит директор БД «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Средства на лечение будут направлены двум подопечным фонда — 8-летней Кире Муксиновой из Каслинского района и 16-летнему подростку из Златоуста Артуру Кульмухаметову. Им необходим дорогостоящий курс лечения.

«Это очень хороший проект, лично мне он интересен возможностью совместить дружескую игру в баскетбол 3×3 и помощь нуждающимся детям», — говорит баскетболист клуба «Курчатов» Матвей Ян.

Каждая команда, участвующая в медиатурнире, будет состоять из четырех игроков. Причем, в ней обязательно должен быть один медийный человек, он же будет и капитаном команды. Планируется, что им может стать известный политик, артист, предпринимать или блогер. Второй участник команды — профессиональный баскетболист, третий — игрок-любитель и четвертый — представительница прекрасного пола.

Кроме того, в рамках мероприятия состоятся и матчи финального этапа турнира «Woman-лига» — социального проекта «Красота в тебе». В нем примут участие четыре женские команды.

Благотворительный медиатурнир «АнгелБаскет» состоится 16 февраля в челябинском Центре международной торговли (пр. Ленина, 35). Начало — в 18:00.

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