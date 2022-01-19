В Челябинске проведет мастер‑класс по дзюдо призер Олимпийских игр

Юрий Степкин поделится с юными спортсменами секретами мастерства

Сегодня, 19 января, в челябинском Центре олимпийской подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера состоится мастер-класс с бронзовым призером Олимпийских игр — 2000 Юрием Степкиным. Титулованный спортсмен поделится с ребятами секретами мастерства, сообщает пресс-служба регионального ЦОПа.

Юрий Степкин — один из самых успешных и известных южноуральских дзюдоистов. Призер Олимпийских игр, чемпион Европы, многократный чемпион России, на рубеже веков он был одним из самых успешных дзюдоистов страны. Ныне является старшим тренером сборной Уральского федерального округа.

Мероприятие пройдет в рамках подготовки к Кубку губернатора (5—6 февраля, Челябинск) и Всероссийским соревнованиям памяти Н. И. Кузнецова (11—12 февраля, Екатеринбург). Мастер-класс состоится 19 января в 17:00.