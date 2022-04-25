В Челябинске простятся с экс‑игроком и директором волейбольного клуба «Метар»

После продолжительной болезни на 44‑м году ушла из жизни Елена Литвинова

Вчера, 24 апреля, после тяжелой болезни ушла из жизни одна из самых известных воспитанниц челябинской школы волейбола Елена Литвинова. Экс-игрок и директор клуба «Метар» в последние годы работала в качестве судьи на матчах чемпионата Российской суперлиги, являлась организатором и главным арбитром Ночной волейбольной лиги Челябинской области, сообщают в пресс-службе ВК «Динамо-Метар».

Елена Литвинова на протяжении многих лет выступала за женский челябинский клуб «Метар». По окончании спортивной карьеры возглавила команду в качестве директора. В последние годы жизни продолжала работать в качестве судьи на матчах чемпионата Российской женской волейбольной суперлиги, а также являлась главным организатором регионального чемпионата по волейболу, а также Ночной волейбольной лиги Челябинской области среди любительских команд.

«Челябинский волейбол понес невосполнимую потерю. Страшно и грустно, что нас покидают люди в таком возрасте. Елена всегда была очень жизнерадостной и энергичной девушкой, заряжала своим оптимизмом. У нее было столько идей и планов! Она — настоящий патриот Челябинска и отдавала все свои силы, знания и умения во благо южноуральского волейбола. И нам всем будет очень ее не хватать», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.

Руководство челябинского клуба выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Литвиновой. Информация о времени и дате прощания со спортсменкой будет сообщена дополнительно.