Вчера, 24 апреля, после тяжелой болезни ушла из жизни одна из самых известных воспитанниц челябинской школы волейбола Елена Литвинова. Экс-игрок и директор клуба «Метар» в последние годы работала в качестве судьи на матчах чемпионата Российской суперлиги, являлась организатором и главным арбитром Ночной волейбольной лиги Челябинской области, сообщают в пресс-службе ВК «Динамо-Метар».
Елена Литвинова на протяжении многих лет выступала за женский челябинский клуб «Метар». По окончании спортивной карьеры возглавила команду в качестве директора. В последние годы жизни продолжала работать в качестве судьи на матчах чемпионата Российской женской волейбольной суперлиги, а также являлась главным организатором регионального чемпионата по волейболу, а также Ночной волейбольной лиги Челябинской области среди любительских команд.
«Челябинский волейбол понес невосполнимую потерю. Страшно и грустно, что нас покидают люди в таком возрасте. Елена всегда была очень жизнерадостной и энергичной девушкой, заряжала своим оптимизмом. У нее было столько идей и планов! Она — настоящий патриот Челябинска и отдавала все свои силы, знания и умения во благо южноуральского волейбола. И нам всем будет очень ее не хватать», — сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.
Руководство челябинского клуба выражает искренние соболезнования родным и близким Елены Литвиновой. Информация о времени и дате прощания со спортсменкой будет сообщена дополнительно.