В Челябинске прошло торжественное открытие регионального этапа Офицерской хоккейной лиги

Регион впервые принимает участие во всероссийском проекте

В Челябинске во дворце спорта «Юность» состоялось торжественное открытие регионального этапа Офицерской хоккейной лиги. Южный Урал впервые принимает участие в этом всероссийском проекте. В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, Герой России, ветеран СВО, участник программы «Герои Южного Урала» Альберт Зайнуллин и исполнительный директор ОХЛ Владислав Ларкин.

«Я хочу поблагодарить руководство Офицерской хоккейной лиги, руководство наших силовых структур, которые не просто создали команды и помогают им сегодня тренироваться и играть, а сегодня еще и лично присутствуют здесь и болеют за свои команды. Челябинская область — хоккейный регион, и мы всегда поддерживаем хоккеистов, начиная от детских спортивных школ и командных мастеров. Уверен, что и Офицерская хоккейная лига будет отличаться высоким уровнем»,— подчеркнул Станислав Мошаров.

Первый матч состоялся между командами УФСБ России и прокуратуры региона. Первые одержали победу со счетом 5:4.

Турнир проводится по поручению главы региона Алексея Текслера. ОХЛ позволяет развивать любительский спорт и укрепляет корпоративный дух сотрудников спецслужб.