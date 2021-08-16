В Челябинске прошли соревнования по прыжкам с шестом «Уральское созвездие»

В парке Гагарина выступили известные российские спортсмены

В рамках Всероссийского дня физкультурника в челябинском парке Гагарина состоялось необычное спортивное мероприятие — турнир по прыжкам с шестом «Уральское созвездие». Организатором и идейным вдохновителем состязаний выступил известный в прошлом спортсмен, участник двух Олимпийских игр Дмитрий Стародубцев, сообщает Федерация легкой атлетики Челябинской области.



На соревнования был приглашен специальный гость — легенда российского шеста Радион Гатауллин, серебряный призер Олимпийских игр 1988 года, чемпион мира. На состязаниях в Челябинске отличилась его дочь Аксана. Ей удалось выиграть состязания среди женщин с результатом 4,55 м. Второе место у чемпионки России 2018 года Ольги Муллиной из Челябинска, а замкнула тройку призеров еще одна наша землячка Арина Разина.



Обратил на себя внимание и Валерий Плотников. Ему удалось установить очередной рекорд России в категории «Ветераны старше 70 лет». Мастер спорта СССР по десятиборью преодолел планку на высоте 290 см.



Всем участникам соревнований были вручены памятные подарки и призы. По окончании турнира все желающие имели возможность попробовать свои силы в прыжках с шестом.



Отметим, что в Челябинске в рамках Дня физкультурника проводились соревнования по прыжкам с шестом: в 2018 году мероприятие прошло на Кировке, а в 2019-м — в ЦПКиО им. Гагарина.



Автор: Степан Тимощук

