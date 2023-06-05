В Челябинске прошли соревнования по автокроссу

Соревнование по автоспорту прошло на кольцевой грунтовой трассе, закрытой для постороннего движения, — это трасса экстрим-парка «КЕММА», расположенная по дороге в аэропорт им. И. В. Курчатова, напротив села Кругленькое

Кросс — очень напряженная и увлекательная дисциплина, полная неожиданностей, борьбы и настоящих поединков на трассе. Разнообразие классов, от классических «Жигулей» до специальных кроссовых автомобилей «багги», превращает каждый кроссовый этап в зрелище на любой вкус. Автомобильный кросс на сегодняшний день завоевал очень большую популярность и среди гонщиков, и среди болельщиков.

Спортсменов привлекает возможность реализации своих навыков пилотирования, напряженная борьба, иногда даже агрессивная атмосфера гонки с контактной борьбой, где в каждом заезде участвуют до десятка автомобилей и побеждает самый уверенный, умелый и решительный.

В соревновании приняли участие спортсмены из Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской, Самарской областей, Республики Башкортостан. За напряженной гонкой наблюдали сотни болельщиков.