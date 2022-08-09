В Челябинске прошли международные летние Парауральские игры «Преодоление», посвященные 10-летию Паралимпийского комитета России в Челябинской области. В рамках Игр были проведены соревнования по легкой атлетике, дартсу, армрестлингу, участниками которых стали 190 спортсменов из 16 территорий региона, сообщает региональный Минспорт.
На открытии мероприятия увельской спортсменке Ольге Буниной было вручено удостоверение и знак о присвоении звания «Мастер спорта России международного класса».
В соревнованиях принимали участие спортсмены спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорта слепых, спорта глухих, спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Кроме того, на презентационных площадках были представлены виды спорта: баскетбол на колясках, бочча, киберспорт, конный спорт, хоккей-следж, футбол и многие другие.
Напомним, что южноуральские легкоатлеты завоевали семь медалей на первенстве России. В Челябинске подвели итоги соревнований среди спортсменов с ПОДА.
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