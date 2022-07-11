В Челябинске, 10 июля, в акватории Шершневского водохранилища прошел фестиваль сап-серфинга GlobalSupMania. В рамках мероприятия состоялись гонки на сапбордах среди любителей и профессионалов. В них приняли участие более сотни человек, сообщают организаторы мероприятия.
На короткой дистанции на 200 метров к участию допускались парни и девушки от 10 до 18 лет. Любители соревновались в заплыве на дистанции 2 километра, а профессиональные спортсмены сражались в открытом классе (любой сапборд) на дистанции 4 километра. Призовой фонд в категории PRO составил 72 тысячи рублей.
Также в рамках фестиваля всех гостей ждали развлекательная программа, конкурсы, розыгрыши и мастер-классы от профессиональных спортсменов.
Напомним, что журналисты Первого областного информационного агентства решили отправиться на вечернюю прогулку по Миассу и заодно показать, как выглядит вечерний Челябинск с воды. Смотрим фоторепортаж с прогулки на сапбордах по реке Миасс.
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